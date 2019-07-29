Возможно, ты уже видел ролик, где французский полузащитник «Кёльна» Венсан Козьелло играет в мяч с двумя девушками. Эти дамы – сестры Якич. Модели, которые прославились и зарабатывают в инстаграме. На снимках они обычно отзеркаливают друг друга.

Девушки взрывают в зале с 2015 года, до этого они семь лет играли в футбол. Сестры топят за ЗОЖ и утверждают, что спорт – их жизнь.

«Как нас зовут? Все знают нас как близняшек Якич. Это загадочно. пусть так и останется», – сказали дамы в интервью.

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