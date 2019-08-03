Модель Кинси Волански, которая выбежала на поле в финале Лиги чемпионов, устроила сексуальный пранк в тренажерке.

Девушка пришла в зал, чтобы позаниматься с гантелями, штангой и на беговой дорожке. Любое усилие Кинси сопровождала сексуальными криками. Это вызывало разную реакцию у спортсменов: смех, смущение, недоумение. Парень, который работал со штангой, не выдержал и выпалил : «Заткнись уже, ***** [блин]».

Пранками для взрослых занимается парень Кинси – Виталий Здоровецкий.

Инстаграм Кинси после финала ЛЧ взлетел до отметки в 3 млн подписчиков и уже превысил ее.

«Хочу заработать к 30 годам столько, чтобы уйти на покой». Большое интервью Кинси

Качай приложение Eurosport для iOS или Android