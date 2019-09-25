Янита Янчева – очаровательная фитнес-модель из Болгарии. В детстве она занималась художественной гимнастикой. Ее жизнь круто изменилась в 2008-м. Янита стала участницей передачи «Последний герой», сильно похудела, после чего записалась в зал. Да так и не отписалась: стала фитнес-моделью и тренером. Не помешало и второе участие в «Последнем герое» (2014).

В конце 2017 года Янчева стала мамой и вскоре после родов набрала прежнюю форму.

В инстаграме Яниты больше 1000 фотографий, число ее подписчиков превысило 1,5 миллиона аккаунтов.

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