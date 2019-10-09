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У шведской фитнес-модели типично северная красота. Но от нее становится не холодно, а жарко
Анна Нюстрём и все прелести Скандинавии.
Шведская фитнес-модель Анна Нюстрём открыла инстаграм в 2013 году, и ее жизнь изменилась. За шесть лет она набрала 8,3 миллиона подписчиков и стала сотрудничать с модными брендами.
Еще 27-летняя Анна любит рисовать, фотографировать и, конечно же, позировать. Ее инстаграм не пестрит яркими тонами – там настоящая скандинавская эстетика.
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