Шведская фитнес-модель Анна Нюстрём открыла инстаграм в 2013 году, и ее жизнь изменилась. За шесть лет она набрала 8,3 миллиона подписчиков и стала сотрудничать с модными брендами.

Еще 27-летняя Анна любит рисовать, фотографировать и, конечно же, позировать. Ее инстаграм не пестрит яркими тонами – там настоящая скандинавская эстетика.

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