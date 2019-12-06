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Ямайской принцессе инстаграма непросто подобрать новый купальник. На то есть весомые причины
Ямайка – почти сказочный остров, и там живут сказочные красавицы.
Лекси Харт – популярная модель, которую называют ямайской принцессой, посол американской компании FashionNova. У ее инстаграма 386 тысяч подписчиков.
У нее очень много фотографий в купальниках, хотя она выглядит идеально в любом наряде. Если один раз зайти к ней на страницу, можно уже не выйти.
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