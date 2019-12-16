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Девушка из России – чемпионка Европы по фитнесу. Ее ноги едва не сломали лицо Михаилу Галустяну
Российскому комику было больно, но одновременно – приятно.
Валерия Меркулова – мастер спорта международного класса по бодибилдингу и фитнесу, абсолютная чемпионка России и Восточной Европы по бодибилдингу и фитнесу. Девушка словила популярность в интернете после участия в шоу «Comment Out».
Валерия стала исполнительницей наказания для Михаила Галустяна. Оно заключалось в том, что фитоняшка 30 секунд сжимала голову комика ногами. Выглядело это так:
EurosportOther Agency
А вот так выглядит инстаграм прекрасной Валерии.
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