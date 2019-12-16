Eurosport

Девушка из России – чемпионка Европы по фитнесу. Ее ноги едва не сломали лицо Михаилу Галустяну

Девушка из России – чемпионка Европы по фитнесу. Ее ноги едва не сломали лицо Михаилу Галустяну
Тимофей Яценко

13 мин. назад

Российскому комику было больно, но одновременно – приятно.

Валерия Меркулова – мастер спорта международного класса по бодибилдингу и фитнесу, абсолютная чемпионка России и Восточной Европы по бодибилдингу и фитнесу. Девушка словила популярность в интернете после участия в шоу «Comment Out».

Валерия стала исполнительницей наказания для Михаила Галустяна. Оно заключалось в том, что фитоняшка 30 секунд сжимала голову комика ногами. Выглядело это так:

Eurosport

EurosportOther Agency

А вот так выглядит инстаграм прекрасной Валерии.

Другие подборки спортивных дам:

Эта стримерша радует фанов сочными формами. Однажды ее забанили за соскользнувшую юбку

Ямайской принцессе инстаграма непросто подобрать новый купальник. На то есть весомые причины

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на нас Вконтакте

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте