Польская фитнес-модель Сабина Контор – финалистка двух национальных конкурсов красоты, которые принесли ей известность.

Девушка стала раскручивать инстаграм и уже имеет почти 300 тысяч подписчиков – она выкладывает фото в купальниках, обтягивающих платьях и, конечно же, спортивной форме – без тренировок ей бы не удалось добиться такой фигуры.

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