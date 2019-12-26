Eurosport
Фитнес-модель почти выиграла «Мисс Польша». Почему победу не отдали ей, решительно непонятно
Шикарная девушка живет в Варшаве и собирает лайки в инстаграме.
Польская фитнес-модель Сабина Контор – финалистка двух национальных конкурсов красоты, которые принесли ей известность.
Девушка стала раскручивать инстаграм и уже имеет почти 300 тысяч подписчиков – она выкладывает фото в купальниках, обтягивающих платьях и, конечно же, спортивной форме – без тренировок ей бы не удалось добиться такой фигуры.
Другие спортивные дамы и их фото:
Красотка окончила колледж с отличием. Преподавателей можно понять – такую мощь страшно оценить иначе
Неймар вместо похода на матч «ПСЖ» укатил в Барселону. Там он встретил богиню
У девушки Сергачева есть не только свитер с Путиным. Но и много другой одежды – летней и открытой