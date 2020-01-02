Вероника Белик – очень яркая леди из Польши. Она работает фитнес-тренером и в своих уроках в инстаграме уделяет особое внимание тому, как накачать ягодицы. Несложно заметить, что тренировки дают плоды.

А еще Вероника обожает путешествовать, и за ее перемещениями по миру следят уже 2,5 млн подписчиков.

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