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По фото этой фитнес-леди можно учить географию. Но уж больно сложно оторвать взгляд от нее самой
Вероника Белик накачала идеальную фигуру и теперь путешествует по миру.
Вероника Белик – очень яркая леди из Польши. Она работает фитнес-тренером и в своих уроках в инстаграме уделяет особое внимание тому, как накачать ягодицы. Несложно заметить, что тренировки дают плоды.
А еще Вероника обожает путешествовать, и за ее перемещениями по миру следят уже 2,5 млн подписчиков.
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