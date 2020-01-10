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Медсестра, ринг-герл, модель Playboy – эта девушка из Сан-Франциско очень выдающаяся

Медсестра, ринг-герл, модель Playboy – эта девушка из Сан-Франциско очень выдающаяся
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18 мин. назадОбновлено Только что

Фото фитнес-модели Лэйси Кей Сомерс из Сан-Франциско.

Лэйси Кей Сомерс – фитнес-модель из Сан-Франциско, получившая образование медсестры.

Прекрасной девушке было скучно работать по специальности, и она использовала внешние данные по назначению: завела инстаграм и набрала миллионы подписчиков. Девушка сотрудничает с журналом Playboy, а иногда подрабатывает ринг-герл на MMA-ивентах.

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