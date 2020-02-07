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Фитнес-модель 6 раз выиграла «Мисс бикини». Maxim уговорил ее снять купальник
Джанна Бреслин занимается спортом с умом.
Джанна увлеклась спортом еще в детстве: девушка занималась фитнесом, легкой атлетикой, футболом и прыжками в высоту. Джанна получила достойное образование и сконцентрировалась на работе в зале.
Итоги тренировок привлекли известные журналы, и Бреслин попала на обложки Maxim, Max Sports, Fitness Magazine и многих других. Maxim даже уговорил ее снять купальник в специальном ролике – горячее и красивое видео можно посмотреть тут.
А еще Джанна заработала на фитнесе больше миллиона долларов и шесть раз побежала на конкурсах «Мисс бикини».
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