Джанна увлеклась спортом еще в детстве: девушка занималась фитнесом, легкой атлетикой, футболом и прыжками в высоту. Джанна получила достойное образование и сконцентрировалась на работе в зале.

Итоги тренировок привлекли известные журналы, и Бреслин попала на обложки Maxim, Max Sports, Fitness Magazine и многих других. Maxim даже уговорил ее снять купальник в специальном ролике – горячее и красивое видео можно посмотреть тут.

А еще Джанна заработала на фитнесе больше миллиона долларов и шесть раз побежала на конкурсах «Мисс бикини».

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