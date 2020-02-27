Бывший солдат морской пехоты Соединенных Штатов, 62-летний Джордж Худ установил новый мировой рекорд по стоянию в планке – это статическое упражнение на полу с упором на руки или предплечья.

Он пробыл в таком состоянии 8 часов 15 минут и 15 секунд. К установке рекорда Худ готовился последние 18 месяцев и занимался по семь часов в день. «Проводил в планке по 4-5 часов из 24. Я делаю по 700 отжиманий, 2000 приседаний с подходами по 100 и 500 приседаний на одну ногу в сутки. Для укрепления верхней части тела выполняю по 300 сгибаний рук», – заявил Джордж в интервью CNN.

Во время установки мирового достижения 62-летний атлет слушал тяжелую музыку – в частности, Van Halen и Rammstein. «Когда становилось тяжело, я делал звук таким громким, чтобы казалось, будто я на рок-концерте. Всегда мечтал стать рок-звездой из 80-х. По крайней мере, на 8:15:15 я был ею», – улыбнулся Худ.

Джордж уже владел мировым рекордом – в 2011 году он простоял в планке 1 час 20 минут. В 2016-м он уступил китайцу Мао Вейдонгу, который выполнял упражнение 8 часов 1 минуту и 1 секунду. Достижение официально зафиксировали находившиеся в фитнес-зале эксперты Книги Гиннесса.

После стояния в планке у Худа оказалась порвана кожа на локтях, оставшаяся часть руки онемела, но мужчина все равно отпраздновал установку рекорда быстрыми 75 отжиманиями.

Атлет заявил, что следующая цель – мировое достижение по отжиманиям. Он хочет выполнить больше 2806 повторений за 60 минут.

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