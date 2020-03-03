Про Шантель Найт известно не так много: она любит фитнес, йогу, серфинг и другой активный отдых. Вот ее. Девушка участвует в турнирах и в 2018-м выиграла «Bikini Open» (class B) в Австралии. Пока ее инстаграм не особо популярен – всего 75К подписчиков. Но это не так важно – содержимое интереснее.