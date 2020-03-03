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Австралийская фитнес-модель взрывает спортзалы. Ее инстаграм тоже горяч
Шантель Найт замотивирует тебя идти в спортзал.
Про Шантель Найт известно не так много: она любит фитнес, йогу, серфинг и другой активный отдых. Вот ее . Девушка участвует в турнирах и в 2018-м выиграла «Bikini Open» (class B) в Австралии. Пока ее инстаграм не особо популярен – всего 75К подписчиков. Но это не так важно – содержимое интереснее.
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