Польская красавица Барбара Войтушек не занимается спортом профессионально, но для ее увлечений нужна физическая готовность лучших легкоатлетов. Бася обожает горы и часто гоняет на разные вершины. Банально для подъема на серьезные высоты необходимы развитые мышцы, но девушка сочетает их с прекрасным телом и миленьким личиком. Посмотрите на эти кадры, и вам тоже захочется в горы. Вероятно, с Барбарой.

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