Коронавирус продолжает уничтожение спорта. Сначала пандемия захватила все профессиональные европейские турниры, кроме несокрушимой Белоруссии, теперь взялась за любителей. Власти Москвы и Санкт-Петербурга выпустили указ о запрете на массовые мероприятия, включая работу спортзалов.

Но не переживайте – мы не дадим вашим кубикам заплыть жиром, а бицепсам обмякнуть. Eurosport вместе с профессиональным фитнес-тренером и серебряным призером турнира Grand Prix Russia 2 Никитой Гориным составил программу, которая поможет максимально эффективно поддержать форму или, наоборот, подготовиться к дебюту в качалке.

«Главная цель – поднять уровень общей физической подготовки, сделать вас более подвижным и выносливым, улучшить нейромышечную связь. Больше она подойдет людям, которые имеют начальный или средний тренировочный уровень. Это Full Body Workout на минималках, где мы задействуем все группы мышц. Упражнения повторяются каждую тренировку: мы будем управлять только количеством повторений/подходов и отдыхом между ними. Между упражнениями отдых по самочувствию», – отметил Никита.

Представленные упражнения не являются догмой, но с большой вероятностью подойдут всем. У каждого упражнения есть определенная цель, поэтому соблюдайте последовательность и не перескакивайте с одного на другое. В зависимости от вашего здоровья или особенностей организма, вы можете добавить или убрать некоторые упражнения.

Итак, погнали!

Упражнение №1

Что делаем: планку с попеременным подъемом рук

Зачем: разминаемся и укрепляем кор

Сколько: по 10 повторений на каждую руку – 3 подхода – отдых 60 с

Как:

все упражнение держим пресс в напряжении

заводим прямую руку выше головы

удерживаем паузу в одну секунду

плавно возвращаем руку в исходное положение

повторяем то же самое на другую руку

Для продвинутых: попеременный подъем противоположных руки и ноги

удерживаем руку и ногу примерно на одной высоте

пауза наверху 1-2 секунды

Пример тут

Упражнение №2

Что делаем: выпады с шагом назад

Зачем: укрепляем ноги (квадрицепс и твой орех)

Сколько: по 12 повторений на каждую ногу – 3 подхода – отдых 60 с

Как:

руки в удобном положении: на поясе, у груди или расслаблены по бокам

делаем шаг назад

сохраняем вес тела на впереди стоящей ноге

мощно отталкиваемся передней ногой от пола, возвращаемся в исходное положение

выполняем 12 повторений сначала на одну, затем на другую ногу

Для продвинутых: с прямыми руками над головой

сохраняем руки прямыми в локтевом суставе

пальцами тянемся вверх

держим мышцы пресса в напряжении

Пример тут

Упражнение №3

Что делаем: отжимания от пола

Зачем: укрепляем плечевой пояс и грудные мышцы

Сколько: 12 повторов – 3 подхода – отдых 60 с

Как:

ставим руки чуть шире плечей, ладони на уровне груди

руки в локтевом суставе сгибаем под 45 градусов (не прижимаем и сильно не разводим локти)

мощным движением, немного сдавливая пол, возвращаемся в исходное положение

Для продвинутых:

касаемся пола грудью, сохраняя напряжение

Пример тут

Упражнение №4

Что делаем: ягодичный мост

Зачем: укрепляем ноги (бицепс бедра и ягодичные мышцы)

Сколько: 15 повторов – 3 подхода – отдых 60 с

Как:

ставим ноги шире таза, носки слегка развернуты

давим всей стопой в пол, поднимая таз вверх

при подъеме переносим вес тела на верх лопаток

в верхней точке сокращаем ягодичные мышцы и заднюю поверхность бедра, задерживаемся на 1-2 секунды

Для продвинутых: ягодичный мост по одной ноге

держим одну ногу оторванной от пола и следим, чтобы она была выпрямлена в коленом суставе

удерживаем напряжение в мышцах пресса и поясницы на протяжении всего движения

Пример тут

Упражнение №5

Что делаем: подтягивания в положении грудью на полу

Зачем: укрепляем все мышцы спины

Сколько: 12 повторов – 3 подхода – отдых 60 с

Как:

отрываем грудную клетку от пола, живот прижат, руки прямые

протягиваем руки по сторонам, сокращая мышцы спины

тянем лопатки к ногам и друг к другу, удерживаем паузу 1-2 секунды

возвращаемся в исходное положение, кладем грудь и прямые руки на пол

Для продвинутых:

сохраняем напряжение в мышцах спины на протяжении всего движения, не опуская грудь и руки на пол

Упражнение №6

Что делаем: обратные отжимания

Зачем: укрепляем плечевой пояс и трицепс

Сколько: 12 повторов – 3 подхода – отдых 60 с

Как:

руки на ширине плеч, чуть шире таза, спину сохраняем прямой

сгибаем руки до 90 градусов – до легкого натяжения

мощным движением возвращаемся в исходное положение, сокращая трицепс

Для продвинутых: разгибания рук в планке на локтях

исходное положение – планка на локтях, ладони прижаты к полу

мощным движением переносим вес тела на ладонь и выпрямляем руки в локтевом суставе

Пример тут

Упражнение №7

Что делаем: дотягивания на пресс

Зачем: укрепляем прямые и косые мышцы живота

Сколько: 12 повторов – 3 подхода – отдых 60 с

Как:

исходное положение, ноги согнуты под 90 градусов, прямые руки лежат на полу

при подъеме сохраняем бедра неподвижными

мощным движением тянемся руками к голеням, не отрывая поясницу

удерживаем паузу 1-2 секунды

Для продвинутых: потягивания к прямым ногам

в исходном положении удерживаем ноги прямыми в коленном суставе, носки натянуты от себя.

Пример тут

Ловите полную программу и не забывайте, что дорогие кроссовки и новая форма не сделают вас круче. Главное – желание работать над собой и победа над ленью. После первого круга программы вы почувствуете себя сильнее.

Питание

Не забывайте про питание – важнейшую составляющую правильного фитнеса. Если после тренировки вы навернете пельмешек или жареной картошки, это не прибавит вам сил. Старайтесь употреблять углеводы в первой половине дня (крупы и паста), а после обеда и на ужин переходите на белок (яйца без желтка, творог, овощи и курица/рыба). Не кушайте за 3-4 часа до сна и выпивайте стакан воды до приема пищи. И помните – сахар и мучное пагубно влияют на мышцы, поэтому без пиццы, хлеба, конфет и лимонадов вы станете только круче.

Никита очень постарался для вас, поэтому вы можете поблагодарить его или задать вопросы в инстаграме.

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