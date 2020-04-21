Сейчас девушка тренируется в условиях самоизоляции.

Катя Спиргуль родилась в Новосибирске, но уже покорила и Санкт-Петербург, и Москву. Она участвовала в соревнованиях по бодибилдингу, а потом увлеклась фитнес-бикини.

23-летняя девушка с самоиронией называет себя мини-качком, показывает подписчикам фото идеальной фигуры и рассказывает, как добиться такого же результата.

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