Катя Спиргуль
Фото: Eurosport
Сейчас девушка тренируется в условиях самоизоляции.
Катя Спиргуль родилась в Новосибирске, но уже покорила и Санкт-Петербург, и Москву. Она участвовала в соревнованиях по бодибилдингу, а потом увлеклась фитнес-бикини.
23-летняя девушка с самоиронией называет себя мини-качком, показывает подписчикам фото идеальной фигуры и рассказывает, как добиться такого же результата.
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