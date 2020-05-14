Фитнес

Спортивной форме фитнес-модели позавидует любой. На нее подписаны Криштиану и Бейонсе

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Джен Селтер

Фото: Eurosport

Автор:Eurosport
10 минут назад

Уже хочешь тренировку с Джен Селтер?

Джен Селтер – известная в Америке модель и фитнес-инструктор: особенно поклонники отмечают форму ее ягодиц, полученную с помощью усердных тренировок.

Девушка собрала миллионы подписчиков в соцсетях – ее читают звезда «Ювентуса» Криштиану Роналду и известная певица Бейонсе. Джен фотографировалась для журналов Playboy, MAXIM, Men's Health и Elle.

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