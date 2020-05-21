Пример для подражания.

Среди фитнес-тренеров планеты сегодня мы выделили девушку, которую в инстаграме знают под ником Катюша Гера.

Сначала она создала тело и имя, а затем основала онлайн-проект BodyRock – теперь тысячи людей по всему миру выйдут с карантина в идеальной форме.

Фитнес Спортивной форме фитнес-модели позавидует любой. На нее подписаны Криштиану и Бейонсе 14/05/2020 В 13:54

Другие спортивные девушки в подборках Eurosport.ru:

Жена Ракитича затмевает солнце в одиночку. А уж ее дуэт с сестрой превращает север в тропики

У австралийского футболиста девушка из России. Из-за местного климата на ней всегда мало одежды

Близняшки-модели обожают баскетболистов. Одна выбрала игрока «Финикса», вторая – форварда «Атланты»

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Фитнес Фитнес-модель из Новосибирска называет себя мини-качком. Она уже покорила Москву и Санкт-Петербург 21/04/2020 В 13:20