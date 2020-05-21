Фитнес

Фитнес-блогер построила тело в зале и теперь учит других. Ты выйдешь с карантина в хорошей форме

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Екатерина Герасина, фитнес-тренер

Фото: Eurosport

Автор:Евгений Коростелев
10 минут назад
@pilot938

Пример для подражания.

Среди фитнес-тренеров планеты сегодня мы выделили девушку, которую в инстаграме знают под ником Катюша Гера.

Сначала она создала тело и имя, а затем основала онлайн-проект BodyRock – теперь тысячи людей по всему миру выйдут с карантина в идеальной форме.

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