3 месяца назад я пожал от груди 140 кг. Сейчас у меня тело пивного алкоголика

Как вирус уничтожает форму.

30 марта в Петербурге закрыли на карантин все фитнес-клубы. Сначала говорили, что до конца апреля, затем продлили дедлайн до 31 мая. Сейчас июнь, а залы до сих пор в локдауне – неизвестно, когда их наконец откроют.

Для меня качалка была одним из главных увлечений в жизни – сейчас я не только страдаю, но и тотально деградирую. А еще рассказываю, как я оказался в зале, чего добился и как поплыл без тренажеров и другого железа.

Фитнес Фитнес-блогер построила тело в зале и теперь учит других. Ты выйдешь с карантина в хорошей форме 21/05/2020 В 15:32

Как впервые попал в зал

Прекрасно помню, как осенью 2009 года встал под душ, оглядел себя сверху вниз, уверенно пересчитал все ребра и приуныл. У меня не было ни грамма жира и ни грамма мышц – на первом медосмотре в военкомате мне сообщили, что такого дрища (188 см/58 кг) не возьмут даже на откармливание. С одной стороны, здорово – никакой армии. С другой стороны, стыдно быть таким тощим и слабым.

В свой первый зал я заглянул еще в девятом классе. Это была пропахшая потом подвальная качалка без душа и нормальных раздевалок. Нежная душа не выдержала такой брутальности, поэтому я сгонял туда раз шесть, с трудом выжал 30 кг и на целый год забил на спортзалы. Следующая попытка была уже успешнее: дешевая, но чистая и опрятная качалка со шкафчиками и душевыми. Правда, путь занимал около 40 минут, поэтому рвения хватило месяцев на пять. За это время я усвоил ровно одну вещь: если ты лютый дрищ, то тебе не поможет даже рельефный пресс. У меня появились кубики, но тело все равно смотрелось жутко болезненно.

Тогда настало время для третьего спортзала – модного, дорогого и близкого к дому. Там я вкалываю уже восемь лет: пришел 60-килограммовым дистрофиком со впалыми щеками, а стал здоровым 90-килограммовым кабаном.

Почему начал заниматься с тренером

Летом 2015-го я впервые в жизни солидно раскачался: лопал спортпит, ходил в зал по пять раз в неделю и прибавил 7-8 кило мышечной массы, причем очертания кубиков никуда не делись. А потом предсказуемо наступил ступор: из-за бездарной техники и никакущей программы мышцы просто перестали расти.

Сначала я забил и отвлекся на единоборства, но через пару лет осознал: черт, хочу красивое и мощное тело. Стало ясно, что есть три пути: либо долго перебирать программы из интернета, либо переписываться с коучами из инстаграма, либо разбить копилку и взять тренера в своем же зале. Я выбрал третий вариант, чтобы от меня и моей лени ничего не зависело. Все элементарно: платишь деньги, приходишь, а тебе говорят, что делать. Никакой лишней самодисциплины.

К тому же в моем зале персональные занятия устроены так: ты записываешься заранее, а отменить тренировку можно только за восемь часов. И если тебе стало лень топать в зал в последний момент, две тысячи рублей тупо сгорят – это лучшая мотивация для таких жадных овощей, как я.

Какие были результаты

Сначала меня раздражало, что тренер заставляет часто качать ноги, докапывается к дыханию и вообще издевается над моей техникой, но где-то через пару месяцев я ощутил, что все тело стало гораздо крепче и атлетичнее. Прогресс в зеркале тоже радовал, но тут я столкнулся с типичной проблемой русских футболистов в Европе – решил, что у меня все замечательно. Отменил одну тренировку, потом вторую, а затем понял, что мне нужен новый стимул. Сказал об этом коучу, а он предложил выжать сотку от груди.

Я никогда не был жимовиком и делал стандартные 60 кило на 8 повторений, но тренер заверил, что миссия вполне выполнима. Это был реально увлекательный челлендж: изначально мне казалось, что сотка где-то в космосе, а всего через пару месяцев я ее уверенно пожал – даже руки не дрожали.

После этого планка поднималась. 105 килограммов, 110, дальше – долгий путь к 120. Иногда побаливали суставы, но я кайфовал. Зал позволил прочувствовать настоящую спортивную атмосферу: сначала ты упорно готовишься, а потом побеждаешь сам себя. Пару раз меня обидно придавливало штангой, но от этого пожать ее хотелось еще сильнее. Короче, советую всем, кому не хватает жизненных вызовов. Поднимать веса на результат точно веселее, чем рутинно качаться с абстрактной целью привести себя в форму.

В октябре 2019-го я поздравил себя с 25-летием жимом 130 килограммов – если бы мне рассказали такое в 2009-м, я бы громко рассмеялся. Но тренер не разрешил долго радоваться и сказал, что остановиться можно только после 140 кг. Во-первых, это почти потолок для моего организма, если не употреблять вещества. Во-вторых, 140 – это просто красиво и симметрично: с каждой стороны грифа висят по три 20-килограммовых блина. Роскошь!

Пока мы шли к этому жиму, я тысячу раз ругал себя, что вообще согласился на такой челлендж. Чтобы не слиться, я пообещал сделать 140 кг у себя в телеграм-канале на 6 тысяч читателей – было бы жутко стыдно завалить это испытание.

Веса на штанге росли очень медленно. 130, 130 на два раза, потом провальная попытка выжать 135 – после нее я чудом не сошел с дистанции. Тут очень выручил тренер. «Не раскисай, через три недели все сделаешь, стагнация – это нормально», – ровно через 21 день после этой фразы мне покорились 140 кило. Это произошло 1 марта, то есть чуть больше трех месяцев назад. После рекордного жима я планировал подсушиться, улучшить рельеф и уменьшить щечки, но пандемия была против.

Как закрывали качалку

Первые слухи о закрытии залов появились еще в конце зимы, но тренеры в моей качалке хохотали над паникерами, которые замораживали абонементы из-за коронавируса. Дальше все развивалось ужасно стремительно. Сначала проверка температуры на рецепции, потом санитайзеры по всему залу, а в конце марта фатальный приказ по всему Петербургу – закрыть фитнес-клубы на карантин до 30 апреля.

Клиентам предложили онлайн-занятия или групповые тренинги в инстаграме, но я решил, что это глупости, ведь можно покачаться и в квартире. Подумаешь, месяц без зала – переживем.

Занятия дома – ужас

У меня не слишком большая квартира, поэтому в первые дни самоизоляции я купил только самое необходимое: гантели, эспандер, коврик и степпер, чтобы делать кардио. Еще я собирался отжиматься и качать пресс, но быстро понял, как же омерзительно систематически заниматься дома.

Техника тотально страдает, темп тоже, все упражнения какие-то колхозные, а на степпер даже не хочется вставать. Еще раздражало, что между подходами нельзя просто погулять по залу – надо стоять и ждать, когда пройдут эти бесполезные секунды. Да и вообще, заставлять себя потеть дома – какой-то мазохизм. Это так же неудобно, как сидеть в интернете с кнопочного телефона через Opera Mini.

Понятно, что отмазки очень жалкие, но после примерно десяти нерегулярных тренировок я сдался и отпустил ситуацию. Решил, что восстановлю форму, когда откроются залы. Это ведь когда-нибудь случится?

Что произошло без качалки

У меня есть знакомые, которые гуляют по квартире, чтобы закрыть круги на Apple Watch. Или катаются на велосипеде, наматывая по 50 километров за день. Или просто открывают фитнес-приложения и терпеливо повторяют упражнения оттуда. Но подавляющее большинство тех, кто раньше гонял в залы, теперь ходит строго в алкомаркеты.

Я тоже из их числа. Логика тут действительно ничтожная: «Я и так на самоизоляции, у меня отвратное настроение, почему бы не бухнуть?» Сухое белое вино, пивко, сидр, коктейли на апероле – конечно же, все с жирненькими закусками. Иногда вечерком, иногда в середине дня, пару раз даже утром. Ну, какие тут домашние тренировки?

К счастью, рядом есть человек, который практически остановил все это холестериновое и алкогольное безумие, но глобально все равно случилась катастрофа. У меня впервые в жизни выросло заметное пузо, руки стали дряблыми, грудные мышцы сдулись, спина тоже скукожилась. Обнулились все труды за 2,5 года – сомневаюсь, что сейчас я уверенно пожму хотя бы 100 килограммов.

Пустая Большая Морская улица (Санкт-Петербург, весна 2020 года) Фото: Getty Images

Вернее, пожму – на весах. Вставать туда страшно: до коронавируса весил 92-93, а семерку за эти недели я точно набрал. Фотографии всего этого кошмара лежат у меня в телефоне – здесь их пока не будет, чтобы никому не испортить аппетит. Сейчас у меня есть четкая цель: подвязать с вредной едой, сократить алкоголь, дождаться открытия зала и натурально там прописаться.

Надеюсь, до конца года напишу такой же подробный пост о том, как мутировал из Игуаина в Криштиану. В планах – уверенные 120 килограммов жима и квадраты на животе. А пока можно дальше лежать на диване, утешая себя тем, что зал еще под замком.

Когда же все откроют

Я постоянно на связи с тренером, но от него нет позитивных инсайдов. Сначала обещали приоткрыть во второй половине мая, затем 1 июня, сейчас речь идет о середине месяца. Массовых посещений, конечно, не будет – только индивидуальные занятия по строгой записи. Вероятно, так будет по всей стране: слышал, маленькие фитнес-клубы уже потихоньку открываются, но с кучей ограничений. Никаких бассейнов, кафе и даже душевых. Впрочем, я уже согласен и на такие условия. Зал снится почти каждую ночь, а толстеть дальше просто неприлично.

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Фитнес Коронавирус закрыл спортзалы. Не паникуй: профессиональный тренер рассказал, как спасти форму дома 27/03/2020 В 11:10