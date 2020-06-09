Фитнес-модель Наташа Эспиноса
Фото: Eurosport
Наташа Эспиноса во всей красе.
Известный факт, что кубинские девушки отличаются поджаростью и мощной энергетикой – фитнес-модель Наташа Эспиноса одна из таких.
Девушка обожает зависать в спортзале и работает инструктором, подпись в профиле ее инстаграма говорит о многом: «Помогаю девушкам сделать фитнес стилем жизни». Неудивительно, что Наташа находится в безупречной форме, что позволяет ей даже выступать на соревнованиях и конкурсах красоты.
3 месяца назад я пожал от груди 140 кг. Сейчас у меня тело пивного алкоголика
Другие спортивные девушки в подборках Eurosport.ru:
У болгарской певицы Малины яркая карьера и внешность. А еще есть лицензия футбольного агента
Леклер порвал с предыдущей девушкой ради «Ф-1», но вскоре закрутил новый роман. Ты его сразу поймешь
Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере