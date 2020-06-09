Наташа Эспиноса во всей красе.

Известный факт, что кубинские девушки отличаются поджаростью и мощной энергетикой – фитнес-модель Наташа Эспиноса одна из таких.

Девушка обожает зависать в спортзале и работает инструктором, подпись в профиле ее инстаграма говорит о многом: «Помогаю девушкам сделать фитнес стилем жизни». Неудивительно, что Наташа находится в безупречной форме, что позволяет ей даже выступать на соревнованиях и конкурсах красоты.

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