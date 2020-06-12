Не советую повторять.

Пять лет назад я был жутким дрищом – 190 сантиметров, 70 килограммов, узкие плечи, тонкие руки, почти никакой груди, а еще откровенно слабые ноги. Кто-то называет таких людей астениками, кто-то – эктоморфами, но я ощущал себя конкретным дистрофиком. Больше всего бесило, что я регулярно ходил в зал, активно там потел, но результат приходил очень медленно.

Разумеется, питание было совершенно рандомным, а спортивные добавки мне не заходили чисто из-за кошмарного вкуса. Но в мае 2015-го я решил собраться, потерпеть и наконец-то раскачаться.

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Как выбирал гейнер

В те времена у меня еще не было умного тренера, поэтому я консультировался с гуглом и знакомыми качками. Все эксперты сказали: хочешь стать крупнее, тупо пей гейнер – ультракалорийную смесь из углеводов и белков. До этого у меня уже были попытки глотать эту жижу, но силы воли хватало буквально на два-три приема, а потом я отказывался употреблять такую гадость.

Качок Фото: Getty Images

Но тут вариантов не осталось – пришлось выбирать нормальный гейнер. В моем виш-листе было три пункта. Во-первых, я искал достойный по составу продукт (например, 1 г белка на 2,5 г углеводов). Во-вторых, внимательно читал отзывы: если там часто писали, что смесь как-то радикально влияет на стул, я добавлял ее в игнор. В-третьих, я решил: куплю минимальные порции всех нормальных гейнеров и протестирую вкус. Что понравится, на том и остановлюсь.

Сразу скажу: большинство гейнеров – абсолютно невыносимая сладкая дрянь, после которой чувствуешь себя безнадежным диабетиком. Химозный запас и чудовищное послевкусие почти гарантированы, но я все же отыскал терпимый вариант со вкусом шоколада – сейчас его уже не продают в России. Кстати, худшим гейнером был тот, что выпускал под своим лейблом знаменитый бодибилдер Ронни Колеман. Это единственный раз, когда я набрал в рот жижу, но моментально выплюнул, словно Рэдклифф из мема.

Сколько стоил мой гейнер-фаворит? В районе пары тысяч рублей за 1,5 кг. Конечно, пытался найти что-то подешевле, но без шансов – все бюджетные гейнеры пахли теми подвалами, где их изготавливали.

Как употреблял гейнер

Если зайти в инстаграм любого качка, который изначально не худел, а набирал массу, то там обязательно будет пост про гейнер. Например, Андрей Клюзко, который 2,5 года назад победил в армрестинге самого Кирилла Терешина («Руки-базуки»), пил белково-углеводную смесь даже по ночам – настолько он хотел стать здоровенным.

У меня была другая, чуть более спокойная тактика. Летом 2015-го я занимался в зале 4-5 раз в неделю и выдувал по порции гейнера до и после тренировки. Причем никаких бонусов вроде молока я себе не позволял: брал шейкер, засыпал на дно коричневую смесь, заливал обычной водой из кулера, размешивал и пил. Приходилось закрывать глаза и считать глотки за маму и за папу. 20 глотков – все, вроде бы готово. Так и вкалывал около трех месяцев.

Большие банки Фото: Getty Images

Какие были результаты

Прогресс моментально ускорился. Банки натягивали рукава футболок, спина стала шире, появилась грудь, но не вырос живот – я натурально кайфовал. Учитывая, что в зале я занимался совершенно безграмотно и бессистемно (пришел, помучил железо, свалил домой), результаты конкретно впечатляли. С 70-72 килограммов я за три-четыре месяца поднялся сначала до 80, а потом и до 82-83 кг. Выглядел при этом довольно подтянутым и рельефным – конечно же, благодарил за все именно гейнер.

Где я ошибся

Осенью 2015-го мы работали с Евгением Савиным, обладателем лучшего пресса в русском футболе. Жека тогда весил в районе 90 кг, у него были огромные плечи, а на животе пузырился каждый чертов кубик. Я вдохновлялся, завидовал и хотел набрать те же 90, а он говорил, что это бредовая идея. Во-первых, потому что на его организм точно не стоит ориентироваться – он профессиональный спортсмен. Во-вторых, потому что он сам собирался худеть на 7-8 кило – и, кстати, успешно это сделал.

«Да ты представь, что такое плюс 10 килограммов? Это тебе с собой таскать! Это же неудобно, 80-82 с нашим ростом – самое то», – объяснял Савин. Но меня было уже не остановить. Я закупился гейнером, упивался им на тренировках и к лету 2016 года стал обладателем сочных боков и пухленьких щек. Главная ошибка: вместо того, чтобы осторожно набирать мышечную массу, я продолжил принимать смесь для безнадежных дрищей. Я толстел, забивал на кардио и бесился, что мои 90 кило радикально отличаются от тех, что были у Савина. Со стороны это выглядит по-идиотски, но я знаю многих экс-дистрофиков, которые тоже так поверили в гейнер, что не смогли вовремя с него спрыгнуть.

Как надо делать на самом деле? Например, зафиксироваться в том весе, который тебе нравится, а потом осторожно пить протеин или вообще перейти на правильное питание. Тогда ты останешься рельефным, но будешь крупнее – да, сложно и небыстро, зато натурально и эффективно.

У меня же с тех пор всегда есть несколько лишних кило, которые периодически приходится сгонять интенсивными кардио и отказом от соблазнов. Никогда не считал калории, но, чувствую, скоро придется – спасибо карантину, который вывел мой вес на исторический максимум.

Советую ли я пить гейнер? Да, потому что не нашел для себя другого выхода. Но важнее всего следить за весом, почаще смотреть в зеркало и вовремя сказать «стоп». Иначе есть шансы мутировать из эктоморфа сразу в мезоморфа, а это крайне печально.

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