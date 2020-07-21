Француженка променяла плавание на кроссфит и не прогадала – теперь в ней 57 кило чистой красоты

При взгляде на объемы дамы хочется бежать в качалку.

Селия Габбиани родилась в 1990 году во французском городе Марманд. Девушка с ранних лет обожала спорт, поэтому в 10 лет вслед за старшей сестрой записалась на плаванье. В 19 Габбиани переехала в Тулузу, чтобы получить диплом спасателя – там ей пришлось забросить спорт ради учебы и минимального заработка.

Селия узнала о кроссфите от инструктора, чей отец был профессиональным тренером. Парень сказал Габбиани, что у нее есть все предпосылки к тому, чтобы стать успешной в этой области – и она зажглась мечтой об идеальном теле. За семь лет девушка мощно прокачалась, регулярно участвует в соревнованиях, а 700 тыс подписчиков каждый день радуются ее великолепной трансформации.

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