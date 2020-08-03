Саванна През
Фото: Eurosport
Девушка накачалась так, как не получается у некоторых мужчин-спортсменов.
Девушка с необычным именем Саванна През – фитнес-модель и инструктор из Бельгии. Несмотря на невысокий рост, в детстве она играла в баскетбол, а в 17 лет пришла в тренажерный зал и открыла для себя фитнес.
Саванна успешно выступала на национальных соревнованиях по бодибилдингу и фитнес-бикини, а теперь ведет в инстаграме блог с более чем 800 тысячами подписчиков. Особенно на фотографиях привлекают накаченные мышцы ног, не совсем типичные для девушек.
Француженка променяла плавание на кроссфит и не прогадала – теперь в ней 57 кило чистой красоты
«Кто сказал, что девчонки с сильными ногами выглядят как мужчины? Никогда не слушайте этих неудачников! Сильные ноги демонстрируют силу, преданность делу и, прежде всего (на мой взгляд), сексуальность. Неужели вы позволите чьему-то мнению о вашем телосложении разрушить ваши цели?» – пишет она под одним из постов.
Саванна позирует в синем
Саванна гуляет по Амстердаму
И опять в Нидерландах
Саванна хвастается джинсами
Саванна выбралась на море
Саванна на отдыхе
Фото в зеркале тоже есть
А теперь крупный план
Саванна показывает еще один купальник
И зачетное платье!
Подборки других девушек на Eurosport:
Норвежка помолвлена со сноубордистом и здорово поет. У нее 3,5 млн подписчиков в инстаграме
Жена лыжника Белова обожает фитнес и пропагандирует спорт. Ее инстаграм мотивирует пойти в зал