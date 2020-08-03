Девушка накачалась так, как не получается у некоторых мужчин-спортсменов.

Девушка с необычным именем Саванна През – фитнес-модель и инструктор из Бельгии. Несмотря на невысокий рост, в детстве она играла в баскетбол, а в 17 лет пришла в тренажерный зал и открыла для себя фитнес.

Саванна успешно выступала на национальных соревнованиях по бодибилдингу и фитнес-бикини, а теперь ведет в инстаграме блог с более чем 800 тысячами подписчиков. Особенно на фотографиях привлекают накаченные мышцы ног, не совсем типичные для девушек.

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«Кто сказал, что девчонки с сильными ногами выглядят как мужчины? Никогда не слушайте этих неудачников! Сильные ноги демонстрируют силу, преданность делу и, прежде всего (на мой взгляд), сексуальность. Неужели вы позволите чьему-то мнению о вашем телосложении разрушить ваши цели?» – пишет она под одним из постов.

Саванна позирует в синем

Саванна гуляет по Амстердаму

И опять в Нидерландах

Саванна хвастается джинсами

Саванна выбралась на море

Саванна на отдыхе

Фото в зеркале тоже есть

А теперь крупный план

Саванна показывает еще один купальник

И зачетное платье!

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