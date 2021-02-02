Учительница физической культуры Кхинг Хнин Вай из Мьянмы записала фитнес-видео на фоне начала военного переворота в своей стране.
Девушка тренируется на кольцевой дорожной развязке столицы Мьянмы, города Нейпьидо, а 1 февраля она записывала традиционный фитнес-урок, даже не подозревая, что в стране начался военный переворот. Как призналась позже Кхинг Хнин Вай, она была не в курсе новостей, а потому никак не отреагировала, когда мимо нее начал проезжать военный транспорт. Пока спортсменка тренировалась, к парламенту проехал военный конвой. Видеоролик в твиттере опубликовал политолог из Университета Саламанки Анхель Маррадес.
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- В данный момент известно, что военные Мьянмы взяли страну под свой контроль. Задержаны глава правящей партии и фактический лидер страны Аун Сан Су Чжи, президент Мьянмы Вин Мьин и другие члены политического руководства.
- В стране объявлено чрезвычайное положение сроком на год.
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