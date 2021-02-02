Девушка тренируется на кольцевой дорожной развязке столицы Мьянмы, города Нейпьидо, а 1 февраля она записывала традиционный фитнес-урок, даже не подозревая, что в стране начался военный переворот. Как призналась позже Кхинг Хнин Вай, она была не в курсе новостей, а потому никак не отреагировала, когда мимо нее начал проезжать военный транспорт. Пока спортсменка тренировалась, к парламенту проехал военный конвой. Видеоролик в твиттере опубликовал политолог из Университета Саламанки Анхель Маррадес.