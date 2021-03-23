59-летний Николай Каклимов побил мировой рекорд по подтягиваниям. Он подтянулся 4 тысячи раз за шесть часов.
Красноярцу удалось подтянуться 4098 раз – это на 213 повторений больше, чем у предыдущего рекордсмена, чеха Яна Кареса. Выступление Каклимова зафиксировали на видео, чтобы отправить в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает пресс-служба Минспорта Красноярского края.
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«На каждой руке всего по одной мозоли, и это радует. Самочувствие хорошее, есть небольшая усталость, но в целом я очень доволен», – приводит слова Каклимова Esquire.
- Каклимову принадлежит еще несколько мировых рекордов. Он лучший в мире в 12-часовом подтягивании (4989 раз) и в 24-часовом (7345).
- В мае 2020 года Каклимов провел часовой одиночный марафон по подтягиванию у себя дома. Результат — 965 раз за час.
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