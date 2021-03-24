Госдума в окончательном чтении приняла поправки в Налоговый кодекс РФ – теперь граждане России смогут получить налоговый вычет по НДФЛ при оплате услуг, связанных с физкультурой и спортом.

Согласно законопроекту, россиянин сможет получить социальный налоговый вычет в сумме, уплаченной за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему организациями или индивидуальными предпринимателями. Вычет также можно получить на детей и учеников до 18 лет.

Максимальный размер вычета составит 15,6 тысячи рублей (13% от максимальной суммы 120 тысяч рублей).

Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДФЛ.

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