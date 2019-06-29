Дуглас Сантос взрывал левый фланг «Гамбурга» в сезоне-2018/19, но устал от второй Бундеслиги. Клуб не вернулся в элиту и побудил желание бразильца покинуть команду.

Этим может воспользоваться «Зенит», который как раз ищет усиление левого фланга обороны, сообщает Bild. В пользу сделки говорит и то, что «Гамбург» близок к подписанию другого левого защитника – Тима Ляйбольда из «Нюрнберга». Сантос уже отклонил предложение «Байера».

Приоритетным вариантом для «Зенита» был Ренан Лоди, но он уже перешел в «Атлетико».

В Германию Дугласа привез Дитмар Байерсдорфер – экс-директор «Гамбурга». С 2012-го по 2014-й Дитмар был спортивным директором «Зенита».

В 33 матчах второй Бундеслиги 25-летний защитник забил один мяч и выполнил шесть ассистов.

Transfermarkt оценивает бразильца в 10 млн евро.

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