В Дрездене прошли столкновения между футбольными болельщиками и полицией. Силовики использовали водометы и слезоточивый газ против особо агрессивных фанатов, устроивших провокации.

Как сообщает телеканал MDR , беспорядки начались во время игры «Динамо» (Дрезден) с мюнхенским клубом «Тюркгюджю» в воскресенье. К 70 минуте динамовцы выигрывали 3:0, а победа позволила команде досрочно вернуться во вторую бундеслигу. Перед стадионом в Дрездене болельщики атаковали полицию, параллельно используя пиротехнику. Также фаны бросали стеклянные бутылки и пытались прорваться за заграждения.

Кубок Германии Клуб второй лиги Германии продал 72 тысячи билетов на пустой стадион 24/12/2020 В 11:35

Правоохранители задержали зачинщиков. Также сообщается о многочисленных пострадавших, которые доставлены в больницы. Полиция сообщила пока о двух раненых сотрудниках.

Полиция Дрездена накануне просила не собираться возле стадиона во время матча в связи с возможными нарушениями санитарных правил.

Позже «Динамо» сообщило, что поддержать команду у арены собралось около 5 тысяч человек.

Кубок Германии Игрок «Гамбурга» залез на трибуну и напал на фаната соперника 14/09/2020 В 20:16