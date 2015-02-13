Кёпеник – самый романтичный уголок немецкого мегаполиса. Это не серый сверхсовременный центр Берлина и не Потсдам с его величественной королевской напыщенностью. Жизнь по-средневековому тихого края наполняется красно-белыми красками в дни матчей «Униона».

Название клуба переводится на русский как союз или единство. И действительно – в мире нет такой команды, в которой болельщики, руководители и футболисты находились бы на одной волне – волне жизнелюбия, добра и торжества человеческих ценностей. Они открыто заявляют, что не хотят в Бундеслигу, а все что им нужно – сохранение уникальной атмосферы.

Рождественские встречи

Начиная с 2003 года болельщики, игроки и сотрудники «Униона» празднуют Рождество в кругу семьи – в кругу стадиона «Ан дер Альтен Фёрстерай» (в переводе на русский «В старом лесничестве»), где они дружно зажигают свечи и хором исполняют праздничные гимны. Атмосфера на этом мероприятии настолько потрясающая, что туристы приезжают в Берлин только ради нее – на переполненной арене легко встретить фанатов других команд Германии.

Просмотр ЧМ-2014

Что может быть лучше диванного просмотра футбола на большом экране? Так подумали организаторы сенсационной акции, пригласившие болельщиков смотреть бразильский чемпионат мира в «Старом лесничестве». 750 диванов вместе со своими хозяевами провели месяц на газоне арены «Униона». Но идея пришлась по душе не всем «железным» – во время турнира несколько кушеток пострадали от хулиганов и переехали в соседнюю речку.

Поддержка больного раком

Идет седьмая минута матча «Унион» – «Бохум». Голкипер хозяев внезапно выбрасывает мяч в сторону и собирает команду вместе. Ребята поочередно стягивают футболки. Под ними – игровые майки с номером полузащитника «железных» Бенджамина Кёлера (№7), у которого на прошлой неделе диагностировали рак. Игроки «Униона» взялись за плечи и растянули баннер «Бенни, оставайся железным», а все это действо сопровождалось мощным зарядом фанатов. Кёлер видел обращение партнеров с трибуны и не сдержал слез.

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Against Modern Football

Самый ненавистный клуб Германии – «РазенБаллшпорт» из Лейпцига. Корпорация «Ред Булл» сформировала команду несколько лет назад на пустом месте, вложила в нее кучу денег и теперь ведет по иерархии немецких дивизионов в Бундеслигу. Поэтому противостояние «РБ» и «Униона» – битва двух философий: коммерческой и традиционной. Матч первого круга фанаты «железных» обыграли визуальным шоу – они нарядились в черные дождевики и 15 минут изображали гробовую тишину. Во втором круге акция «Униона» будет эффектнее – берлинцы организуют традиционный товарищеский матч с исторической командой Лейпцига «Хеми», чтобы выразить недовольство политике «РБ» и отправить выручку на реконструкцию арены забытого клуба.

12:12

Чуть больше двух лет назад по всей Германии прокатилась волна молчаливых протестов против новых правил безопасности на стадионах, которую придумали и запустили креативщики «Униона». Ультрас профессиональных команд Германии дружно молчали первые 12 минут и 12 секунд матчей, а чиновники немецкого футбольного союза требовали отказаться от любой пиротехники, установить палатки для глубокого досмотра, ограничить продажи билетов болельщикам гостей и сократить стоячие места на трибунах. Акция себя оправдала – федерация, клубы и фанаты нашли компромиссное решение.

Кровь за «Унион»

Презентация акции «Кровь за Унион»Imago

В 2004 году берлинский «Унион» лавировал на грани банкротства – команде не хватало 1,5 миллионов евро для получения профессиональной лицензии. Узнав об этом, фанаты собрали деньги оригинальным способом – на станциях переливания крови прошел марафон доноров «Кровь за Унион». Разумеется, необходимой суммы накопить не получилось, но часть долгов отбили как раз при помощи неравнодушных. Похожая неприятность напала на «Унион» в конце 90-х – тогда в магазинах появились коробки для мелочи с надписью «5 марок на Унион», а марш трех тысяч фанатов через Бранденбургские ворота привлек внимание компании Nike, профинансировавшей спасение команды.

Общественная стройка

Строители-фанаты «Униона»dpa

С 2009 года «Унион» играет во второй Бундеслиге, и после повышения в классе команде потребовалось усовершенствовать стадион. Как вы думаете, кто занимался ремонтом? Конечно же, болельщики. В работах, длившихся на протяжении года, принимали участие около двух тысяч человек – дети, студенты и пенсионеры ежедневно и безвозмездно горбатились в свое удовольствие. Для них был важен сам процесс и возможность поучаствовать в строительстве дома для команды. Некоторые даже увольнялись или брали отпуск ради такого события.

Именные кирпичи

Милая маркетинговая кампания берлинского клуба предлагает купить кирпич в стене стадиона и выгравировать на нем имя. В период финансового кризиса эта акция приносила «Униону» по 80 евро за кирпич и по 1500 евро за гранитную плиту. Сейчас стена «железных» насчитывает сотни фамилий и хранит столько же историй. На фото представлена одна из них: разрыв с подругой заставил некого Йети вернуться к кирпичу с монтировкой и выцарапать имя бывшей.

Сбор бутылок

По пути на стадион «Униона» вы не найдете мусорных урн – вместо них у тропинок и дорог припаркованы тележки из супермаркетов. Они принадлежат бездомным и малоимущим берлинцам, которые собирают пивную тару – стекло, пластик, алюминий – и отправляют ее на переработку взамен за вознаграждение. Этой традицией «Унион» убивает двух зайцев – делает город чище и помогает беднякам.

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