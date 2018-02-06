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Немецкий арбитр дал финальный свисток за мгновение до гола и чуть не стал жертвой самосуда

Немецкий арбитр дал финальный свисток за мгновение до гола и чуть не стал жертвой самосуда
Eurosport

9 ч. назад

Даже Вторая Бундеслига умеет поджигать.

В матче 21-го тура Второй Бундеслиги между «Арминией» и «Унионом» произошел серьезный скандал: арбитр отнял у гостей гол, который стал бы для них победным.

Рефери Тобиас Райхель дал финальный свисток в тот момент, когда игрок «Униона» занес ногу для удара и отправил мяч в сетку. Гости набросились на арбитра и едва удержались от применения физической силы, но Райхель гол так и не засчитал.

  • Матч завершился со счетом 1:1.
  • «Арминия» занимает восьмое место в чемпионате, «Унион» – десятое.

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