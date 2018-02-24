Кипер «Дуйсбурга» забил на все, пошел за водичкой при атаке на свои ворота и, конечно же, пропустил

Голландский вратарь «Дуйсбурга» Марк Флеккен подал заявку на звание главного клоуна мирового спорта.

На 18-й минуте матча второй Бундеслиги против «Ингольштадта» Флеккен проигнорировал надвигающуюся атаку и пошел за бутылкой воды, спрятанной в сетке. Когда он обернулся, его ждал очень неприятный сюрприз.

Флеккен застыл на месте и долго стоял без движений, соображая, что произошло.

«Дуйсбург» переборол собственного голкипера и победил – 2:1. Команда занимает четвертое место после 24-х туров.

В 24 матчах сезона-2017/18 Флеккен пропустил 36 мячей.

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