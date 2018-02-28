Вратарь «Дуйсбурга», пивший воду при голе в свои ворота, выставил бутылочку на аукцион

Голкипер «Дуйсбурга» пропустил идиотский гол в 24-м туре второй Бундеслиги. Марк Флеккен не заметил атаку соперника и пошел за водичкой – гости воспользовались отсутствием вратаря и забили.

За пару мгновений до этого «Дуйсбург» забил «Ингольштадту», но мяч отменили из-за офсайда. Флеккен этого не заметил.

«Я увидел, что мы забили гол, поэтому решил попить. На то время музыка, которая включается на стадионе во время гола, не замолкала, поэтому я попил воды и вернулся в ворота. Когда я обернулся, то увидел, что мяч влетает в наши ворота. Музыка все еще играла.

Понятно, что теперь я могу говорить об этом с улыбкой. Но тогда было неприятно. Больше не буду класть бутылку в ворота», – посмеялся Флеккен.

Голкипер красиво вышел из комичной ситуации и выставил злосчастную бутылку на аукцион. Вырученная от продажи сумма будет направлена в благотворительный фонд, занимающегося поддержкой детей из неимущих семей.

Ошибка Флеккена ничего не стоила «Дуйсбурга» – они победили со счетом 2:1.

В 24 матчах второй Бундеслиги Марк пропустил 32 мяча. У 24-летнего голландца 9 сухарей.

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