Шикарная атака и гениальный гол «Кайзерслаутерна», чьи игроки показали, как надо играть зимой

2 марта в Кайзерслаутерне температура упала до -4, и валом валил снег. Зато на стадионе Фрица Вальтера стояла тропическая жара.

«Кайзерслаутерн» и «Унион Берлин» выдали огненную рубку в рамках 25-го тура второй Бундеслиги и накидали друг другу 7 голов.

Счет был открыт ядерным ударом Брендона Борелло на 7-й минуте после шикарной атаки. Стипе Вуцур из глубины забросил мяч на Себастьяна Андерссона, тот грудью отпасовал Борелло, а австралиец забил с 20 метров ударом под перекладину.

«Кайзерслаутерн» в итоге победил – 4:3.

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