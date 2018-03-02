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Шикарная атака и гениальный гол «Кайзерслаутерна», чьи игроки показали, как надо играть зимой

Шикарная атака и гениальный гол «Кайзерслаутерна», чьи игроки показали, как надо играть зимой
Eurosport

45 мин. назад

Клубам РФПЛ на заметку.

2 марта в Кайзерслаутерне температура упала до -4, и валом валил снег. Зато на стадионе Фрица Вальтера стояла тропическая жара.

«Кайзерслаутерн» и «Унион Берлин» выдали огненную рубку в рамках 25-го тура второй Бундеслиги и накидали друг другу 7 голов.

Счет был открыт ядерным ударом Брендона Борелло на 7-й минуте после шикарной атаки. Стипе Вуцур из глубины забросил мяч на Себастьяна Андерссона, тот грудью отпасовал Борелло, а австралиец забил с 20 метров ударом под перекладину.

  • «Кайзерслаутерн» в итоге победил – 4:3.

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