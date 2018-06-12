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Русский игрок переехал в европейский клуб. И это не Александр Головин
Имя футболиста и командная форма совпадают, но различий все-таки больше.
В сезоне-2018/19 русский футболист точно будет выступать за европейскую команду, у которой форма в черно-белую полоску, но дело не в Александре Головине и «Ювентусе».
Защитник Александр Жиров весной помог «Енисею» выйти из ФНЛ в РФПЛ. Теперь 27-летний футболист постарается повторить этот трюк с «Зандхаузеном» из второй Бундеслиги.
Жиров стал первым русским футболистом в истории «черно-белых», передает официальный сайт клуба.
- На счету Жирова 56 матчей в РФПЛ за «Анжи» и «Томь».
- В сезоне-2017/18 «Зандхаузен» стал 11-м во втором немецком дивизионе.
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