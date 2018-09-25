Пьянящая бисиклета ловкача из второй Бундеслиги, который сразится за премию Пушкаша-2019

В матче седьмого тура второй Бундеслиги «Унион Берлин» на своем поле выиграл у команды «Хольштайн Киль» – 2:0.

Второй гол в матче получился красочным: нападающий Себастьян Польтер не переиграл голкипера с первой попытки, но быстро сориентировался и закинул мяч в ворота бисиклетой. Находчивый парень!

В турнирной таблице второй Бундеслиги «Унион Берлин» идет на второй строчке, «Хольштайн Киль» – на десятой.

Польтер провел первый матч в сезоне, выйдя на замену на 76-й минуте, и сразу забил. Старт сезона он пропустил из-за травмы.

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