«Дармштадт» обыграл дома «Гройтер Фюрт» в матче второй Бундеслиги-2018/19. Хоязева обязательно должны оплатить ужин в дорогом ресторане голкиперу гостей Саше Бурхерту.

На 23-й минуте Тобиас Кемпе нанес удар с угла штрафной, который не таил в себе особой угрозы, но мяч каким-то образом просочился сквозь кипера и закатился за линию ворот.

Во второй тамйе «Гройтер» добил Сердар Дурсун – 2:0.

«Дармштадт» после 11 матчей занимает 11-е место, «Гройтер» – третье.

Перед пятничным матчем у «Гройтера» была вторая по надежности оборона во втором дивизионе.

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