Голкипер «Гройтера» включил режим Джанаева и пропустил самый чудовищный гол в карьере
Этот мяч будет ему сниться в кошмарах.
«Дармштадт» обыграл дома «Гройтер Фюрт» в матче второй Бундеслиги-2018/19. Хоязева обязательно должны оплатить ужин в дорогом ресторане голкиперу гостей Саше Бурхерту.
На 23-й минуте Тобиас Кемпе нанес удар с угла штрафной, который не таил в себе особой угрозы, но мяч каким-то образом просочился сквозь кипера и закатился за линию ворот.
- Во второй тамйе «Гройтер» добил Сердар Дурсун – 2:0.
- «Дармштадт» после 11 матчей занимает 11-е место, «Гройтер» – третье.
- Перед пятничным матчем у «Гройтера» была вторая по надежности оборона во втором дивизионе.
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