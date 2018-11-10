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Автора этого гола должно вербовать НАСА – управлять ракетами он уже умеет

Автора этого гола должно вербовать НАСА – управлять ракетами он уже умеет
Eurosport

1 час назад

Матч получился таким же головокружительным.

«Кёльн» раскрошил дрезденское «Динамо» со счетом 8:1 в матче Второй Бундеслиги.

Предпоследний гвоздь в крышку гроба «Динамо» заколотил нападающий Луис Шауб. Голевая передача сделала этот мяч еще сочнее – страйкер принял мяч, убрал соперника и лупанул крученый настолько зрелищно, будто мяч управлялся пультом.

  • «Кёльн» уверенно держится на второй строчке таблицы с 24 очками после 13 матчей.
  • «Динамо Дрезден» на девятом месте – в его активе всего на 6 очков меньше.
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