Автора этого гола должно вербовать НАСА – управлять ракетами он уже умеет

«Кёльн» раскрошил дрезденское «Динамо» со счетом 8:1 в матче Второй Бундеслиги.

Предпоследний гвоздь в крышку гроба «Динамо» заколотил нападающий Луис Шауб. Голевая передача сделала этот мяч еще сочнее – страйкер принял мяч, убрал соперника и лупанул крученый настолько зрелищно, будто мяч управлялся пультом.

«Кёльн» уверенно держится на второй строчке таблицы с 24 очками после 13 матчей.

«Динамо Дрезден» на девятом месте – в его активе всего на 6 очков меньше.

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