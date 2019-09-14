Ганновер
    -
    14:00
    14.09.19
    ХДИ-Арена
    Арминия
      Чемпионат Германии. 2-й дивизион • Тур 6
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      Ганновер - Арминия
      Чемпионат Германии. 2-й дивизион - 14 сентября 2019

      Футбол, Чемпионат Германии. 2-й дивизион. Следите за матчем Ганновер – Арминия на Eurosport.ru! 14 сентября 2019 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Мирко Сломка или Уве Неухаус? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ганновер и Арминия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ганновер и Арминия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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