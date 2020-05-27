Санкт-Паули
    Завершено
    0
    0
    -
    0
    0
    19:30
    27.05.20
    Миллернтор-Штадионrena
    Хайденхайм
      Чемпионат Германии. 2-й дивизион • Тур 28
      КалендарьТаблица
      • 2-ой тайм
      • Санкт-Паули
      • Хайденхайм
      • ЦандерДиамантакос
        82'
      • КляйндинстSchimmer
        81'
      • MohrФёренбах
        81'
      • Кляйндинст
        76'
      • ВерманТащи
        73'
      • Флюм
        68'
      • ЛайпертцОтто
        67'
      • Шнаттерер
        66'
      • Ángel CoordesДьёкереш
        62'
      • МультхаупШнаттерер
        59'
      • Грисбек
        50'
      • Ángel Coordes
        47'
      • 1-ый тайм
      • Санкт-Паули
      • Хайденхайм
      • Мияити
        22'
      Перед матчем

      Онлайн
      Санкт-Паули - Хайденхайм
      Чемпионат Германии. 2-й дивизион - 27 мая 2020

      Футбол, Чемпионат Германии. 2-й дивизион. Следите за матчем Санкт-Паули – Хайденхайм на Eurosport.ru! 27 мая 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Йос Лухукай или Франк Шмидт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Санкт-Паули и Хайденхайм и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Санкт-Паули и Хайденхайм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет