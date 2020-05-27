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- 2-ой тайм
- ЦандерДиамантакос82'
- КляйндинстSchimmer81'
- MohrФёренбах81'
- Кляйндинст76'
- ВерманТащи73'
- Флюм68'
- ЛайпертцОтто67'
- Шнаттерер66'
- Ángel CoordesДьёкереш62'
- МультхаупШнаттерер59'
- Грисбек50'
- Ángel Coordes47'
- 1-ый тайм
- Мияити22'
Перед матчем
Онлайн
Санкт-Паули - Хайденхайм
Чемпионат Германии. 2-й дивизион - 27 мая 2020
Футбол, Чемпионат Германии. 2-й дивизион. Следите за матчем Санкт-Паули – Хайденхайм на Eurosport.ru! 27 мая 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Йос Лухукай или Франк Шмидт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Санкт-Паули и Хайденхайм и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Санкт-Паули и Хайденхайм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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