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Оснабрюк - Ян Регенсбург

Чемпионат Германии. 2-й дивизион - 29 мая 2020

Футбол, Чемпионат Германии. 2-й дивизион. Следите за матчем Оснабрюк – Ян Регенсбург на Eurosport.ru! 29 мая 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Даниэль Тиун или Mersad Selimbegovic? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Оснабрюк и Ян Регенсбург и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Оснабрюк и Ян Регенсбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

