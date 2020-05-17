Арминия
Перерыв
1
-
0
14:30
17.05.20
ШюкоАрена
Оснабрюк
    Чемпионат Германии. 2-й дивизион • Тур 26
    КалендарьТаблица
    • 1-ый тайм
    • Арминия
    • Оснабрюк
    • Ябо
      32'
    • Брюннер
      20'
    • Клос (P)
      17'
    Перед матчем

    Онлайн
    Арминия - Оснабрюк
    Чемпионат Германии. 2-й дивизион - 17 мая 2020

    Футбол, Чемпионат Германии. 2-й дивизион. Следите за матчем Арминия – Оснабрюк на Eurosport.ru! 17 мая 2020 года в 14:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Уве Неухаус или Даниэль Тиун? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арминия и Оснабрюк и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Арминия и Оснабрюк, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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