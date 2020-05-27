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- 2-ой тайм
- Суареш90'
- Осей-ТутуBella-Kotchap90'
- Осей-Туту88'
- НойманнШмидт84'
- ПантовичМайер81'
- Мефферт74'
- ГамбоаВайландт67'
- ПоратДем67'
- М'бусси63'
- АйохаLauberbach56'
- АтангаРезе56'
- Сован ден Берг56'
- Осей-Туту49'
- Со48'
- Перерыв
- ТешеJanelt45'
- 1-ый тайм
- Гамбоа26'
Перед матчем
Онлайн
Бохум - Хольштайн Киль
Чемпионат Германии. 2-й дивизион - 27 мая 2020
Футбол, Чемпионат Германии. 2-й дивизион. Следите за матчем Бохум – Хольштайн Киль на Eurosport.ru! 27 мая 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Thomas Reis или Ole Werner? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бохум и Хольштайн Киль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Бохум и Хольштайн Киль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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