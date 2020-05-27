Бохум
Завершено
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2
-
1
0
19:30
27.05.20
Воновия Рурштадион
Хольштайн Киль
Чемпионат Германии. 2-й дивизион • Тур 28
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Бохум
  • Хольштайн Киль
  • Суареш
    90'
  • Осей-ТутуBella-Kotchap
    90'
  • Осей-Туту
    88'
  • НойманнШмидт
    84'
  • ПантовичМайер
    81'
  • Мефферт
    74'
  • ГамбоаВайландт
    67'
  • ПоратДем
    67'
  • М'бусси
    63'
  • АйохаLauberbach
    56'
  • АтангаРезе
    56'
  • Сован ден Берг
    56'
  • Осей-Туту
    49'
  • Со
    48'
  • Перерыв
  • Бохум
  • Хольштайн Киль
  • ТешеJanelt
    45'
  • 1-ый тайм
  • Бохум
  • Хольштайн Киль
  • Гамбоа
    26'
Перед матчем

Онлайн
Бохум - Хольштайн Киль
Чемпионат Германии. 2-й дивизион - 27 мая 2020

Футбол, Чемпионат Германии. 2-й дивизион. Следите за матчем Бохум – Хольштайн Киль на Eurosport.ru! 27 мая 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Thomas Reis или Ole Werner? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бохум и Хольштайн Киль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Бохум и Хольштайн Киль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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