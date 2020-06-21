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Эрцгебирге Ауэ - Ганновер

Чемпионат Германии. 2-й дивизион - 21 июня 2020

Футбол, Чемпионат Германии. 2-й дивизион. Следите за матчем Эрцгебирге Ауэ – Ганновер на Eurosport.ru! 21 июня 2020 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Дирк Шустер или Кенан Коцак? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Эрцгебирге Ауэ и Ганновер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Эрцгебирге Ауэ и Ганновер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

