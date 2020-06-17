Штутгарт
    -
    19:30
    17.06.20
    Мерседес-Бенц Арена
    Зандхаузен
      Чемпионат Германии. 2-й дивизион • Тур 32
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Штутгарт - Зандхаузен
      Чемпионат Германии. 2-й дивизион - 17 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Германии. 2-й дивизион. Следите за матчем Штутгарт – Зандхаузен на Eurosport.ru! 17 июня 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Pellegrino Matarazzo или Uwe Koschinat? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Штутгарт и Зандхаузен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Штутгарт и Зандхаузен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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