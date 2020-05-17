Веен Висбаден
    Перерыв
    0
    -
    0
    14:30
    17.05.20
    Брита-Арена
    Штутгарт
      Чемпионат Германии. 2-й дивизион • Тур 26
      КалендарьТаблица
      • 1-ый тайм
      • Веен Висбаден
      • Штутгарт
      • Wamangituka
        45'
      • Мокенхаупт
        37'
      • Рёкер
        25'
      Перед матчем

      Онлайн
      Веен Висбаден - Штутгарт
      Чемпионат Германии. 2-й дивизион - 17 мая 2020

      Футбол, Чемпионат Германии. 2-й дивизион. Следите за матчем Веен Висбаден – Штутгарт на Eurosport.ru! 17 мая 2020 года в 14:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Рюдигер Рем или Pellegrino Matarazzo? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Веен Висбаден и Штутгарт и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Веен Висбаден и Штутгарт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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