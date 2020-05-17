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- 1-ый тайм
- Похьянпало41'
- Нильсен35'
- Байер26'
- Хаиро21'
Перед матчем
Онлайн
Гройтер Фюрт - Гамбург
Чемпионат Германии. 2-й дивизион - 17 мая 2020
Футбол, Чемпионат Германии. 2-й дивизион. Следите за матчем Гройтер Фюрт – Гамбург на Eurosport.ru! 17 мая 2020 года в 14:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Штефан Ляйтль или Дитер Хекинг? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Гройтер Фюрт и Гамбург и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Гройтер Фюрт и Гамбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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