Гройтер Фюрт
Перерыв
1
-
1
14:30
17.05.20
Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер
Гамбург
Чемпионат Германии. 2-й дивизион • Тур 26
КалендарьТаблица
  • 1-ый тайм
  • Гройтер Фюрт
  • Гамбург
  • Похьянпало
    41'
  • Нильсен
    35'
  • Байер
    26'
  • Хаиро
    21'
Перед матчем

Онлайн
Гройтер Фюрт - Гамбург
Чемпионат Германии. 2-й дивизион - 17 мая 2020

Футбол, Чемпионат Германии. 2-й дивизион. Следите за матчем Гройтер Фюрт – Гамбург на Eurosport.ru! 17 мая 2020 года в 14:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Штефан Ляйтль или Дитер Хекинг? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Гройтер Фюрт и Гамбург и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Гройтер Фюрт и Гамбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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