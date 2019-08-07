Полузащитник «Гамбурга» Бакери Ятта, возможно, подделал документы при въезде в Германию.

Журналисты Sport Bild обнаружили странное несоответствие в бумагах Ятты. На родине в Гамбии он, вероятно, был известен как Бакари Даффе.

О левом вингере Даффе писали различные африканские медиа, в том числе в Гамбии и Сенегале. Но после лета 2015 года о Бакари нет ни одного упоминания. Именно в этот период Бакери Ятта приехал в Германию. Два тренера в Гамбии опознали Ятту по фотографиям именно как Даффе.

Кроме того, форвард «Гамбурга» мог подделать и дату рождения. Сейчас в его паспорте указано, что он появился на свет 6 июня 1998 года, однако Бакери Даффе зарегистрирован 6 ноября 1995-го. Получается, что Ятте сейчас не 21 год, а почти 24.

Пресс-атташе немецкого клуба отказался от комментариев Sport Bild.

Бакери, по всей видимости, скостил возраст, чтобы легче пройти процедуру предоставления убежища. При переезде в Германию Ятте было 17 лет, а несовершеннолетним одиноким мигрантам проще получить статус беженца.

В сезоне-2018/19 Бакери Ятта провел во второй Бундеслиге за «Гамбург» 25 матчей и забил 1 мяч.

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