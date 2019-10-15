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«Санкт-Паули» расторг контракт с турецким игроком, поддержавшим ввод войск в Сирию
Турецкому патриотизму нет места в Германии.
Клуб второй Бундеслиги «Санкт-Паули» расторг контракт с турецким полузащитником Дженком Шахином.
Причиной разрыва стал пост футболиста в инстаграме, в котором он поддержал военную операцию армии Турции в Сирии против курдов: «Мы стоим рядом с нашими героическими военными и армией. Наши молитвы с вами!»
- Ранее дважды отличилась сборная Турции – в матчах отбора к Евро-2020 против Албании и Франции они продемонстрировали жест военного приветствия.
- Шахин выступал за «Санкт-Паули» с 2016 года.
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