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«Санкт-Паули» расторг контракт с турецким игроком, поддержавшим ввод войск в Сирию

«Санкт-Паули» расторг контракт с турецким игроком, поддержавшим ввод войск в Сирию
Eurosport

1 час назад

Турецкому патриотизму нет места в Германии.

Клуб второй Бундеслиги «Санкт-Паули» расторг контракт с турецким полузащитником Дженком Шахином.

Причиной разрыва стал пост футболиста в инстаграме, в котором он поддержал военную операцию армии Турции в Сирии против курдов: «Мы стоим рядом с нашими героическими военными и армией. Наши молитвы с вами!»

  • Ранее дважды отличилась сборная Турции – в матчах отбора к Евро-2020 против Албании и Франции они продемонстрировали жест военного приветствия.
  • Шахин выступал за «Санкт-Паули» с 2016 года.

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