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Запасной немецкой команды остановил мяч на лицевой, и судья поставил пенальти
Кто-нибудь помнит что-либо подобное? Мы – нет.
«Бохум» в матче 11-го тура второй Бундеслиги уступил «Хольштайн Килю» – 1:2.
В первом тайме главный арбитр Тимо Герах назначил пенальти в ворота «Киля» – запасной игрок хозяев коснулся мяча до пересечения лицевой линии. 11-метровый реализовал конголезский нападающий Сильвер М'бусси.
- «Хольштайн Киль» занимает шестую строчку в турнирной таблице, «Бохум» – 16-ю. Во второй Бундеслиге участвуют 18 команд.
- Первое место занимает «Гамбург», на счету «динозавров» 21 очко.
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