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Запасной немецкой команды остановил мяч на лицевой, и судья поставил пенальти

Запасной немецкой команды остановил мяч на лицевой, и судья поставил пенальти
Eurosport

1 час назад

Кто-нибудь помнит что-либо подобное? Мы – нет.

«Бохум» в матче 11-го тура второй Бундеслиги уступил «Хольштайн Килю» – 1:2.

В первом тайме главный арбитр Тимо Герах назначил пенальти в ворота «Киля» – запасной игрок хозяев коснулся мяча до пересечения лицевой линии. 11-метровый реализовал конголезский нападающий Сильвер М'бусси.

  • «Хольштайн Киль» занимает шестую строчку в турнирной таблице, «Бохум» – 16-ю. Во второй Бундеслиге участвуют 18 команд.
  • Первое место занимает «Гамбург», на счету «динозавров» 21 очко.

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