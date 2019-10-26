«Карлсруэ» в матче 11-го тура второй Бундеслиги сыграл вничью с «Ганновером» – 3:3.

«Карлсруэ» уступал в счете до 95-й минуты, но сумел отыграться благодаря голу ямайца Даниэля Гордона. Разочарование голкипера «Ганновера» Рона-Роберта Цилера оказалось так велико, что он задумал выместить злость на мяче – но вместо мяча угодил в пах Гордону.

Главный арбитр матча показал Цилеру вторую желтую карточку и удалил его с поля.

«Карлсруэ» с 14 очками занимает шестую строчку в турнирной таблице, «Ганновер» – 13-ю с 13 баллами.

Лидерство во второй Бундеслиге захватил «Гамбург» – у «динозавров» 24 очка.

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