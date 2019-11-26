Нестандартный случай произошел в матче второй Бундеслиги между «Ганновером» и «Дармштадтом».

«Ганновер» атаковал, после навеса мяч попал в защитника, затем в судью, а от арбитра отскочил к Марку Штендере, который вколотил шикарный гол из-за пределов штрафной. Далее началось самое необычное: рефери обратился к VAR и отменил взятие ворот. Штендера возмущался и увидел перед собой красную карточку.

Судья формально действовал по правилам – после контакта мяча с собой, он присудил спорный мяч. Но болельщики в соцсетях были сильно против отмены гола-красавца.

«Штендера, мы за тебя! Это просто провокация, я глазам поверить не мог, как себя вел арбитр на поле, доведя игрока до второй желтой», – пишет русскоязычный фан немецкого футбола.

«Если вы ненавидите VAR, то посмотрите гол, который только что отменили. Просто потому, что мяч попал в задницу судьи», – написал еще один болельщик.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Дармштадта».

«Дармштадт» замыкает топ-10 второго по силе чемпионата Германии, «Ганновер» идет третьим с конца.

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